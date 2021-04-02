Шойгу поздравил Главное управление боевой подготовки с юбилеем

Москва, 2 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав, командование и ветеранов Главного управления боевой подготовки (ГУБП) ВС РФ со 100-летием со дня образования.

Руководитель российского оборонного ведомства отметил большие усилия коллектива ГУБП в повышении уровня боевой подготовки российских войск, а также его успехи в разработке и внедрении методик освоения в ВС РФ новейшей техники и вооружения.

«За вековую историю сотрудники управления внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу распорядился создать в Крыму новый штурмовой полк Воздушно-десантных войск.