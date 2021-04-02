Кристаллы возрастом 105 тысяч лет нашли в Южной Африке

Претория, 2 апреля. Более 20 кристаллов кальцита правильной формы удалось обнаружить специалистам в районе Калахари в Южной Африке на холме Га-Мохана.

Эксперты провели анализ с помощью оптически стимулированной люминесценции. Выяснилось, что кристаллы появились в этой местности порядка 105 тыс. лет назад. Местные жители считают Га-Мохана духовным холмом из-за легенд о водяной змее. Многие посещают его для ритуалов и молитв. Находка является тайником. Кристаллы оказались там не в результате естественных процессов. Их принесли на холм древние люди.

Археологи продолжают делать необычные находки по всему миру. Так, самую древнюю пирамиду на Земле обнаружили в Индонезии. Ее возраст достигает около 28 тыс. лет. Ученые предполагают, что пирамида может быть древним храмом. Объект с потайными комнатами находится глубоко под землей, пишет «Ридус».