Рубль укрепился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 2 апреля. Биржевой курс доллара США на открытии торгов Московской биржи ослабел к рублю в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость американской валюты в начале торгового дня опустилась до 76,2 рубля. Это на 5,75 копеек ниже, чем к моменту завершения предыдущих торгов.

Европейская валюта, в свою очередь, на старте сессии торгуется по 89,76 рубля. Согласно данным Мосбиржи, биржевой курс евро опустился на 19,5 копеек.

Текущий курс рубля достаточно стабилен, отметил главный экономист ING в России и СНГ Дмитрий Долгин. Несмотря на то, что котировки нефти напрямую не влияют на стоимость российской валюты, через укрепление государственных финансов уверенность инвесторов в платежеспособности России оказывает поддержку, объяснил эксперт.