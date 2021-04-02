Имам считает песню Манижы неподходящей для Евровидения

Москва, 2 апреля. Имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов считает, что певице Маниже стоит поменять песню, выбранную для Евровидения-2021.

Имам мухтасиб Дауд Мухутдинов высказался по поводу выбранной для Евровидения-2021 композиции "Русская женщина", которую исполняет певица Манижа Сангин. Имам считает, что песню для выступления стоит поменять из-за негативных отзывов. Об этом Дауд Мухутдинов рассказал РИА новости.

При всех положительных профессиональных качествах он предложил Маниже сменить композицию для выступления и учесть, что в конкурсе участник представляет страну, значит необходимо ориентироваться на восприятие людей.

"Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении этой композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое", — заявил Мухутдинов.

Несмотря на негативные отзывы о композиции, имам отметил прекрасные вокальные данные и артистизм Манижы, сообщает портал 360tv. Он добавил, что религиозные деятели не пытаются контролировать жизнь творческих людей, но, с точки зрения ислама, женщина не должна откровенно одеваться на сцене.

Композицию исполнительницы также раскритиковал заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, песня противоречит нормам, защищающим национальные ценности, в частности уважение к женщинам.