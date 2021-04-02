Следователи сделали выемку документов в исполкоме Набережных Челнов

Казань, 2 апреля. Правоохранительные органы пришли с обыском в администрацию Набережных Челнов. Визит следователей и оперативников был связан с уголовным делом.

Под следствие «за дела прошлых лет» попал местный бизнесмен. У следователей пока нет претензий непосредственно к мэру и главе исполкома. Правоохранители изъяли документацию, которая относится к деятельности управлений строительства, поддержки предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

В правительство Сахалинской области приходили следователи и осуществили выемку документов. Процессуальные действия связаны со строительством комплекса «Аква Сити», сообщало Deita.