Одессит на камеру показал, чем кормят украинцев в магазине «Копейка»

Одесса, 2 апреля. Украинец посетил местный магазин «Копейка», где купил колбасу. Уже дома выяснилось, что в ней лежит кусок металла.

Житель Одессы обнаружил металлолом в колбасном изделии. Придя домой, он разрезал его и увидел кусок металла размером около трех мм. Недовольный покупатель выбросил колбасу, чтобы обезопасить себя от низкокачественного продукта. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Новую колбасную технологию предложил потребителям «Украинский мясокомбинат». Покупателю ноу-хау пришлось не по вкусу, о чем он и написал производителям. Но те на претензии решили не реагировать», — написали в Telegram-канале «Черный список».

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Александра Устинова опубликовала декларацию, в которой указала кота, собаку и «антикоррупционную» футболку как «ценное движимое имущество».