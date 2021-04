Сериал по видеоигре The Last of Us начнут снимать летом

Москва, 2 апреля. Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us («Последние из нас») начнут снимать 5 июля. Пилотную серию создаст известный российский режиссер Кантемир Балагов.

Съемки сериала пройдут в канадском городе Калгари. Авторами адаптированного сценария стали Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Главные роли в картине исполнят Белла Рамзи («Игра престолов») и Педро Паскаль («Мандалорец»). Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Недавно режиссер нашумевших фильмов «Дылда» и «Теснота» рассказал об угрозах, которые поступают от фанатов игры The Last of Us. Пользователь пообещал «лично грохнуть» Балагова, если тот снимет плохой эпизод.