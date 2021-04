Картину Пабло Пикассо приобрели за 20 миллионов долларов для токенизации

Лондон, 2 апреля. Генеральный директор блокчейн-компании Tron Джастин Сан приобрел картину художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная в колье» для токенизации.

Покупку Сан совершил на аукционе 20th Century Art Evening, который организовал дом Christie's в Лондоне. Картина, на которой изображена возлюбленная известного художника, обошлась главе Tron в 20 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда рублей).

Сан уточнил в микроблоге Twitter, что планирует токенизировать работу Пикассо и сделать ее частью своего фонда JUST NFT. Кроме того, такая судьба постигнет работу Энди Уорхола «Три автопортрета». Ее глава блокчейн-компании купил за 2 миллиона долларов (порядка 151 миллиона рублей).

(1/2) I am thrilled to announce that #JUST #NFT Fund successfully purchased the “Femme nue couchée au collier” by Pablo #Picasso for a purchase price of $20 million, and “Three self portraits” by Andy Warhol for a purchase price of $2 million at @ChristiesInc's auction. pic.twitter.com/rjelCEXVE5