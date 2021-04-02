Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию

Минск, 2 апреля. РФ и Белоруссия испытывают беспрецедентное давление извне, но консолидация позволяет им эффективно реагировать на вызовы и угрозы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко в пятницу поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран.

«Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

По его мнению, в дальнейшем углублении интеграции на основе принципов независимости и равенства двух государств «кровно заинтересованы» и белорусы, и россияне.

Он выразил уверенность, что россияне и белорусы вместе преодолеют трудности, подтверждая правильность курса на сплочение и развитие стран в Союзном государстве.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россией и Белоруссией за прошедшие годы пройден значительный путь. На евразийском пространстве Союзному государству нет равных по развитию договорно-правовой базы, сближению национальных законодательств, масштабам взаимодействия в научно-технической, промышленной, внешнеполитической, оборонной, социальной и гуманитарной областях, подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко оценил влияние IT-корпораций на политику. Президент Белоруссии отметил, что их инструменты стали часто использовать в политических целях. Эти процессы не следует упускать из-под контроля.