Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута

Сургут, 2 апреля. Воздушное судно ATR-72 самостоятельно выкатилось за полосу и столкнулось с другим стоящим самолетом Як-40. При инциденте никто не пострадал.

У первого лайнера был запущен двигатель, поэтому он начал движение. В момент происшествия пассажиры и члены экипажей на борту отсутствовали, пострадавших нет. Воздушные суда получили механические повреждения, сообщило URA.RU.

В аэропорту работают специалисты, они выясняют причины ЧП. Для этого опрашивают работников, представителей авиакомпаний. Уральское следственное управление на транспорте СКР организовало проверку по факту столкновения двух самолетов.

Самолет, выполнявший рейс Шэньчжэнь — Москва, совершил срочную посадку в аэропорту Домодедово. Инцидент произошел с лайнером Boeing 747-400, сообщал ФАН.