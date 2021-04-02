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Не спасший Ефремова от тюрьмы адвокат уверен, что Бил не избежит наказания после ДТП

Не спасший Ефремова от тюрьмы адвокат уверен, что Бил не избежит наказания после ДТП

Москва, 2 апреля. Блогер Эдвард Бил не сможет уйти от ответственности за аварию, виновником которой он является. Об этом заявил российский адвокат Эльман Пашаев.

В ходе интервью для YouTube-канала «Соловьев LIVE» ведущий Сергей Карнаухов спросил у бывшего правозащитника актера Михаила Ефремова, сможет ли известный пранкер, устроивший ДТП, уйти от наказания. Согласно сообщениям, сразу после столкновения Эдвард пересел на заднее сидение своего автомобиля, якобы занимая позицию пассажира, а не водителя. Интервьюер спросил, не является ли это признаком того, что виновник аварии уже продумывает, как он будет «отмазываться».

«Во-первых, он управлял машиной, на руле остались отпечатки пальцев. Он никуда не уйдет от этого. Во-вторых, он был в центре города, повсюду были видеокамеры. Если он был пассажиром, то где водитель? Это невозможно. Здесь много нюансов, следствию придется разбираться, но он не уйдет от ответственности», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили, известный в Сети как Давидыч, не раз предостерегал Эдварда Била и призывал отказаться от вождения.

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