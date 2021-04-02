Более четверти россиян вынуждены работать в отпуске по просьбе начальства

Москва, 2 апреля. Около 11% россиян признались, что вынуждены были выходить на работу во время законного отпуска из-за давления начальства.

При этом 47,2% респондентов не получили оплаты за труд во время отдыха, а 23,7% выдали компенсацию лишь за один рабочий день, сообщает «Известия».

Всего 25,5% респондентов выходили на работу во время отдыха по просьбе руководства. При этом почти половина всех опрошенных сталкивалась с такой необходимостью очень редко, а вторая половина принципиально отказывала в просьбе или передавала задачу кому-то из коллег.

Недавно специалисты озвучили основные особенности новой реальности после пандемии. Среди них оказалось изменившееся отношение людей к работе. Многие сотрудники не против остаться на «удаленке», а число дистанционных работников значительно увеличилось.