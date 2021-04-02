В погоне за дружбой с Вашингтоном Зеленский превратился в Петра Порошенко

Киев, 2 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский ради налаживания контакта с США стал повторять политику украинского экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщил политик Олег Царев.

В ходе интервью для YouTube-канала издания "Украина.ру" бывший народный депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, что Зеленский ради одобрения президента США Джо Байдена готов копировать политику своего предшественника. Однако, по мнению спикера парламента ЛДНР, украинскому лидеру это не поможет. «Зеленский, встав на политический путь Порошенко, хотел получить все бонусы от этой позиции. Это прямое общение с высшими чиновниками Соединенных Штатов и политическая поддержка со стороны США», — сказал Царев.

Он добавил, что во время своего президентского срока Порошенко напрямую контактировал с американским вице-президентом Джо Байденом, что давало возможность решать ряд вопросов. Аналогичного контакта ищет Зеленский, но у него этого не вышло.

Ранее в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей экстрасенс Дарья Миронова рассказала, сможет ли депутат Петр Порошенко на следующих президентских выборах обойти нынешнего украинского лидера.