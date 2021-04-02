Бывший адвокат Ефремова назвал ДТП с Билом пробелом в законе

Москва, 2 апреля. Первопричиной ДТП, которое устроил блогер Эдвард Бил, является пробел в российском законодательстве. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев LIVE» ведущий Сергей Карнаухов поинтересовался у бывшего адвоката актера Михаила Ефремова, что стало причиной ДТП, спровоцированного известным пранкером, и почему это вообще произошло. Следователь во время расследования дела должен выяснить причину и условие и сделать все, чтобы это устранить. Однако, по словам защитника, все понимают, почему это происходит.

«Это пробел у нас в законе. Сотрудников ДПС мало, поскольку недавно их сокращали. Если кто-то остался, то они в разъездах, их постоянно вызывают на ДТП, и они не могут выполнять свои обязанности. И, используя эти моменты, вот такие моральные уроды (речь об Эдварде Биле. — Прим. ред.) травмируют и убивают мирных граждан», — отметил Пашаев.

Он добавил, что в закон нужно вносить изменения для таких злостных нарушителей. Если за нарушения ПДД жестко наказывать, то никто себя так вести не будет.

Ранее блогер Артем Франц в интервью для Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию с ДТП, в центре которого оказался Эдвард Бил.