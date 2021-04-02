Центробанк отозвал лицензию у «Геобанка»

Москва, 2 апреля. Центробанк России со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой организации «Геобанк».

По данным регулятора, Геобанк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также «полностью утратил собственные средства».

В организацию назначена временная администрация Центробанка.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ЮМК банка». Кредитная организация «ЮМК банк» находилась на 225-м месте в российской банковской системе по размеру активов по состоянию на 1 января 2021 года. Банк России с 19 марта приказом лишил краснодарский коммерческий банк лицензии.