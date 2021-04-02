Появилось видео пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Благовещенск, 2 апреля. Возгорание произошло в здании кардиоцентра в Благовещенске. ФАН публикует видео с места происшествия.

На появившихся кадрах видно, что горит крыша. Пламя охватило большую часть здания. Площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м.

По последним данным, из больницы были эвакуированы 67 человек. Более 50 человек размещены в помещениях Амурской государственной медицинской академии, 14 человек были отпущены домой.

О пожаре в кардиоцентре стало известно в пятницу утром. На месте работают свыше 30 пожарных. В ликвидации огня задействовано 11 единиц техники.