Назван основные «страны-поставщики» новых граждан в Россию

Москва, 2 апреля. Жители Украины, Казахстана, Таджикистана и Армении в 2020 году больше других получали российское гражданство.

Однако эти страны и ранее занимали лидирующие позиции. Об этом рассказала заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских RT.

«Но что касается Украины, тут есть большая специфика: начиная с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях», — заявила эксперт.

Армения, Таджикистан и Казахстан и ранее были лидерами по «поставке новых граждан». Однако они приезжают в Россию, живут в ней какое-то время, работают, платят налоги и на этом основании получают гражданство.

Победители конкурса АНО «Россия — страна возможностей» смогут получить российское гражданство по наиболее простой схеме. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.