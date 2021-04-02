Роспотребнадзор прокомментировал возможность отмены масочного режима в РФ

Москва, 2 апреля. Отмена масочного режима и других ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса, на данный момент является преждевременной.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТАСС сообщила, что такие меры могут привести к новому всплеску заболеваемости COVID-19. Она подчеркнула, что Россия находится на верном пути к победе над коронавирусом и ни в коем случае нельзя с него сворачивать, чтобы обстановка не обострилась до показателей стран Европы.

«В Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», - заявила эпидемиолог.

Пшеничная отметила, что сейчас большую роль в снижении распространения заболеваемости играет массовая вакцинация населения. Чем раньше у российских граждан сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее можно будет вернуться к прежней жизни, сказала она.

Недавно Наталья Пшеничная спрогнозировала окончание пандемии коронавируса. По ее словам, на это влияет ряд факторов, а при самых оптимистичных прогнозах победа над COVID-19 может произойти уже через полгода.