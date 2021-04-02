Испокон веков главное предназначение собаки — охранять человека и его имущество от злоумышленников. Сегодня собака — это в первую очередь верный друг, член семьи и компаньон. Однако и сейчас способность защитить хозяина от посягательств недоброжелателей — важное качество, которое высоко ценится многими владельцами, особенно если речь идет о жизни за городом.

Выбирая ту или иную породу, важно помнить, что сторожевой пес — это не только спокойствие и уверенность в собственной безопасности, но, прежде всего, огромная ответственность за безопасность окружающих. Покупая щенка алабая, добермана или любой другой сторожевой породы и тем более культивируя в животном охранные качества, необходимо отдавать себе отчет в том, что вы фактически приобретаете оружие. Воспитанием малыша нужно заниматься с самого первого его дня в вашем доме, чтобы он сразу понял, кто главный, и научился признавать авторитет хозяина.

Важно! Перед началом дрессировки на охрану собака должна в совершенстве освоить общий курс дрессировки и беспрекословно выполнять команды хозяина.

Чтобы вырастить хорошего сторожа, кинологи советуют следовать следующим правилам:

• никогда не бить пса и не кричать на него;

• не позволять посторонним людям гладить и кормить животное;

• на начальном этапе минимизировать количество гостей в доме;

• социализировать щенка с самого юного возраста: гулять в людных местах, чаще ходить вдоль дорог (на поводке!), позволять общаться с сородичами;

• если не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью в дрессировке к профессионалам.

Помимо воспитания, нельзя забывать и о предрасположенностях, которые заложены в собаку самой природой или годами селекционной работы. Например, флегматичный и доброжелательный сенбернар напугать может разве что своими исполинскими размерами, но в нем нет ни грамма агрессии по отношению к человеку, поэтому вырастить из него охранника точно не выйдет. Зато крошечные и с виду безобидные той-терьеры бывают весьма свирепы и могут превращаться в настоящих разъяренных фурий, а их острые зубки надолго оставят неприятные воспоминания на штанах обидчика.

Чтобы не ошибиться с выбором, предлагаем ознакомиться с нашим списком лучших сторожевых пород собак с фото и выбрать себе питомца по душе. Для вашего удобства мы разделили их на три группы по габаритам.

Большие сторожевые собаки

Такие мощные животные, конечно, больше подходят для частного дома, однако при условии правильного воспитания и в хороших условиях содержания волне смогут прижиться в городской квартире.

► Немецкая овчарка

Эти благородные, невероятно умные и отважные псы всегда считались эталоном служебной и караульной службы. Недаром для службы в полиции немецких овчарок используют чаще, чем представителей других пород. На протяжении многих лет «немцы» работают бок о бок с человеком, охраняя спокойствие и порядок на границе, спасая людей из-под завалов и разыскивая запрещенные вещества на таможне. Им неведом страх, четвероногий друг до последней капли крови будет охранять хозяина и его близких.

Правильно воспитанная овчарка к посторонним относится настороженно и отстраненно, но никогда не проявит беспричинной агрессии и не пойдет в атаку без команды. Для членов семьи это добрый, ласковый и всё понимающий компаньон, обожающий детей и хорошо ладящий с другими домашними животными.

Немецкие овчарки неизменно возглавляют рейтинги самых интеллектуально одаренных пород, они созданы, чтобы служить человеку, и, как правило, проблем с дрессировкой не возникает, однако для достижения наилучшего результата заниматься нужно регулярно.

► Доберман

Как и предыдущий герой нашего рейтинга, этот статный красавец исправно сражается с преступностью, следит за порядком на городских улицах, разыскивает взрывчатку и наркотики в аэропортах и на вокзалах. Помимо эффектной внешности и физической силы доберманы отличаются недюжинным умом и легко поддаются дрессировке, схватывая команды буквально налету. Это очень чуткая, верная и чувствительная собака, способная считывать настроение хозяина.

Доберман — один из самых бдительных сторожей. Ничто и никто не ускользнет от его пристального внимания. Эти удивительные псы обладают практически человеческим мышлением и, по словам заводчиков и владельцев, умеют отличать хорошее от плохого.

При высоком уровне интеллекта и хорошей обучаемости воспитать добермана правильно не так-то просто. Порода не очень подходит для начинающих собаководов и категорически противопоказана людям истеричным или, напротив, слишком флегматичным. Доберману нужна твердая рука и холодный рассудок, чтобы немного уравновесить их взрывной темперамент. Будьте готовы, что вашему питомцу потребуются постоянные физические и умственные нагрузки.

► Ротвейлер

Порода пользовалась огромной популярностью в 90 годы, однако со временем ротвейлеров стали заводить все реже из-за их крутого нрава. Люди, очарованные умильным видом толстолапых щеночков и воодушевленные мощным телосложением взрослых особей, но не готовые к роли хозяина серьезного и склонного к доминированию пса, просто-напросто не справлялись с воспитанием и многие питомцы в результате оказывались на улицах или в приютах.

Действительно, ротвейлер — порода, как говорится, «не для всех», однако при правильном подходе из них вырастают настоящие телохранители: смелые до безрассудства, безгранично преданные хозяину и готовые держать оборону 24/7. Этим собакам нужен непререкаемый авторитет и твердая рука, в противном случае они могут представлять угрозу не только для посторонних, но и для самого хозяина.

Идеальное место для содержания ротвейлера — собственный дом с хорошо огороженным участком, где пес сможет вдоволь побегать и порезвиться. Несмотря на крупные размеры, эти бруталы довольны энергичны и нуждаются в активном выгуле, обеспечить который в городских условиях крайне сложно.

► Алабай

Мощные выходцы из Средней Азии считаются эталоном сторожевых собак, чего только стоит их грозный внешний вид. Внушительные габариты сами по себе заставят любого злоумышленника десять раз подумать, стоит ли посягать на территорию, вверенную такому охраннику. Недаром алабаи неизменно входят в рейтинги самых крупных собак в мире. Высота в холке взрослого кобеля начинается от 70 см, а вес составляет минимум 50 кг. Впечатляет, не правда ли? Прибавьте к этому суровый нрав, абсолютное бесстрашие и столетиями формировавшийся охранный инстинкт.

Алабай — очень древняя порода, которую удалось сохранить до наших дней практически в неизменном виде. Эти собаки обладают крепким здоровьем и неприхотливы в содержании. Они очень умны, но при этом упрямы и своенравны, поэтому на роль первой собаки лучше выбрать кого-нибудь другого. Несмотря на короткую шерсть, гиганты прекрасно переносят холода и как нельзя лучше подходят для уличного содержания при наличии комфортабельного вольера, чтобы питомец мог в любой момент укрыться от непогоды. А вот сажать на цепь гордых и свободолюбивых алабаев категорически не рекомендуется, впрочем, как и любую другую собаку.

Лучшего сторожа найти трудно, но помните, что собака — это не бездушная сигнализация, а живое существо, которое требует заботы и внимания. Алабай выбирает одного хозяина на всю жизнь и остается предан ему до конца своих дней, так что не подведите!

Средние сторожевые собаки

Если вы живете не в загородном доме, а в обычной городской квартире, скорее всего, с очень крупной собакой вам будет сложновато. Если собаки из серии «ни украсть, ни покараулить» — не ваш вариант и вы хотите, чтобы любимец мог не только облизать, но и защитить, советуем присмотреться к следующим породам.

► Тайский риджбек

Очень древняя и редкая порода. Встретить красавца с экзотической внешностью на улице — большая удача. Выходцы из восточного Таиланда формировались сами по себе, без особого участия со стороны человека. Первые упоминания о них появились около 3–4 тысяч лет назад!

Неопытным собаководам эту породу лучше обходить стороной, поскольку риск не справиться с воспитанием упрямца очень велик. Тайских риджбеков отличает невероятное своенравие, переломить которое практически невозможно. При этом они очень умны и ценят общество человека, которому удастся завоевать их сердце. Собака сложная, но невероятно интересная. Этакий «крепкий орешек» для опытного кинолога — фаната своего дела.

К посторонним относятся настороженно и могут стать неплохими сторожами.

► Миттельшнауцер

Несмотря на свои компактные размеры и забавный внешний вид, миттели слывут отличными сторожами. Правильно воспитанный шнауцер из милого щенка превращается в отличную служебную собаку — умную, преданную и смелую. Эти бородачи в целом хорошо поддаются дрессировке, но могут хитрить и делать вид, что не понимают, чего от них хотят. Задача хозяина — уважительно, но настойчиво объяснить любимцу правила игры.

Шнауцер, усвоивший общий курс дрессировки, никогда не доставит проблем ни дома, ни на прогулках, а человек, решивший обидеть владельца миттеля, будет неприятно удивлен отвагой и решительностью, с которой совсем не большой по размерам пес бросится защищать хозяина.

Маленькие сторожевые собаки

Собачек маленького роста редко кто воспринимает всерьез. А зря! Среди них немало отважных ребят, которые будут охранять до последнего, несмотря на миниатюрные размеры, и отпугивать нарушителей границ звонким лаем.

► Джек-рассел-терьер

Одна из самых популярных собак во многом благодаря кинематографу. К сожалению, многие заводят обаятельных терьеров, польстившись на экранную картинку и не потрудившись разобраться в особенностях породы. Джек-рассел — вовсе не декоративная собачка для дамской сумочки. Это настоящий охотник с выраженными охранными качествами, которому требуется много внимания и сил хозяина. Это очень энергичная собака, жизнь которой немыслима без активных физических нагрузок, поэтому подходит она исключительно людям молодым и активным.

Помимо длительного выгула и постоянных игр, джек-расселу потребуется полноценный курс дрессировки, желательно под руководством опытного кинолога, иначе не избежать поведенческих проблем с избалованным донельзя псом. Зато в награду за труды через некоторое время вы получите жизнерадостного и энергичного компаньона, готового следовать за вами хоть на край света, чтобы уберечь от любых опасностей. Ну и поиграть, конечно.

► Русский той-терьер

Это может показаться невозможным и даже смешным, но тои действительно хорошие охранники. Конечно, дать серьезный отпор злоумышленнику они не смогут, но точно спугнут непрошенного гостя звонким лаем. Легковозбудимы и чутко реагируют на каждый шорох или движение за дверью. Кажется, эти крохи совершенно не в курсе, что их вес редко превышает 3 кг, и не прочь помериться силами с более крупными соперниками.

Миниатюрные терьеры очень подвижны и энергичны, и хозяину придется потрудиться, чтобы как следует их развлечь. Той никогда не откажется от прогулки, хотя легко привыкает делать свои дела на пеленку или в лоток. Их не рекомендуют заводить семьям, где есть маленькие дети, из-за хрупкого телосложения и низкой стрессоустойчивости. Отличительная черта русского той-терьера — прекрасная память.

Главный недостаток породы — чрезмерная «разговорчивость». Если не заниматься питомцем с самого детства, лаять он будет практически непрерывно — по поводу и без. Тои не слишком прилежные ученики, поэтому владелец должен быть готов проявить терпимость. Грубость и крики самым отрицательным образом скажутся на не самой крепкой психике питомца.