Героизация преступности может стать уголовно наказуемой в России

Москва, 2 апреля. Использование образов преступников и романтизация преступности в кино, книгах и прессе может стать уголовно наказуемым деянием.

Необходимо защитить детскую психику от деструктивного влияния таких персонажей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

«Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников», — указано в письме Волынец на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна.

Также по задумке автора инициатива будет учитывать друзей, родственников и знакомых преступников, граждан, выдающих себя за них. Волынец отметила, что защита детей является приоритетом государственной политики России и призвала начать разработку соответствующего законопроекта.

Недавно ФАН выяснил, что житель Самары, убивший котенка на глазах у ребенка, получил три года тюремного заключения. Оказалось, что такое суровое наказание последовало в результате совокупности двух преступлений, одно из которых — убийство животного.