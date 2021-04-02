Соцвыплаты на жилье увеличат в большинстве регионов России

Москва, 2 апреля. В 50 регионах России, включая Москву и Севастополь, во втором квартале текущего года увеличится среднерыночная стоимость жилья, что скажется на расчетах соцвыплат на жилье.

Повышение средней рыночной стоимости жилья в российских регионах определено приказом Минстроя РФ, который вступает в силу 2 апреля. Нормативы применяются при расчетах связанных с жилищным обеспечением субсидий и социальных выплат, в том числе выплат малоимущим, молодым и многодетным семьям, жителям аварийных домов и другим категориям граждан, сообщает «Парламентская газета».

Сильнее всего норматив вырастет в Москве. По сравнению с первым кварталом он вырос на 4376 рублей, составив 122 636 рублей. На втором и третьем местах оказались Амурская область и Якутия, где нормативы составят 82 266 рублей (+4123 рубля) и 97 425 рублей (+3981 рубль) соответственно.

Прежний норматив сохранился в 33 регионах России, включая Санкт-Петербург. Сахалинская область оказалась единственной, в которой норматив стоимости жилья сократился на 364 рубля — до 86 699 рублей.

Ранее советник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Качаев заявил, что России необходимо создать Федеральный фонд народосбережения. Формировать его советник предложил за счет повышения акцизов на крепкий алкоголь, табак, никотиносодержащие и вредные для здоровья продукты потребления.