Назван срок окончания исследований «Спутника V». События дня. ФАН-ТВ

Названы сроки завершения исследований «Спутника V» Пострегистрационные исследования российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» завершатся к середине июня, после чего эксперты Министерства здравоохранения примут решение о ее постоянной регистрации, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после окончания испытаний не будет. «Дайте нам для этого еще две-три недели на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — приводит слова Гинцбурга «РИА Новости».

В Британии среди привитых AstraZeneca выявили не менее 30 случаев тромбоза В Великобритании число выявленных случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca выросло до 30, сообщило Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что организация не видит оснований для ограничения использования AstraZeneca. По ее словам, решение обосновано научными данными. AstraZeneca понизила показатель эффективности вакцины от COVID-19 до 76%. Изначально сообщалось, что препарат является 100% профилактикой тяжелых случаев заболевания.

Блогер Эдвард Бил готов помочь пострадавшим в ДТП Эдвард Бил, задержанный на 48 часов в рамках уголовного дела о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, заявил о готовности оказать помощь потерпевшим. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, блогер сотрудничает со следствием, дает подробные показания о случившейся трагедии и готов возместить ущерб потерпевшим. Кроме того, по его словам, в доме блогера проведен обыск. Напомним, 1 апреля иномарка резко вылетела на встречную полосу, что спровоцировало столкновение пяти машин.