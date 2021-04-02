Дмитрий Певцов необычно поздравил жену с днем рождения

Москва, 2 апреля. Популярный актер Дмитрий Певцов поздравил свою супругу, актрису Ольгу Дроздову, с 56-летием на своей странице в Instagram. Слова он выбрал весьма необычные для поздравления.

Артистка 1 апреля отметила свой день рождения. Она получила поздравления не только от коллег и близких, но и от поклонников. Одним из первых, кто поспешил поздравить знаменитость, был ее супруг.

Звезда «Бандитского Петербурга» выбрал несколько фотографий возлюбленной из личной и театральной жизни, сделав коллаж. И оставил необычный комментарий к фотоснимкам.

«С новым годом! Сегодня ночью кто-то родится...» — написал актер.

В комментариях интернет-пользователи присоединились к поздравлению и оставили теплые слова в адрес супруги Певцова. Многие пожелали ей творческих сил, гармонии и здоровья.

«С днем рождения! Красавица! Интересных ролей и хороших новостей, здоровья»; «Поздравляю! Родится красивая и талантливая девочка и назовут ее Ольгой! Она станет прекрасной и талантливой девушкой, а потом превратится в женщину без возраста — вечно молодую, сексуальную и умную! Будь счастлива, звезда, поздравляю!» — пишут фанаты.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились в 1994 году. Их роман начался на съемках картины «Прогулка по эшафоту». У пары подрастает сын Елисей.