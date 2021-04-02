Россиянам назвали стоимость продуктовой корзины для Великого поста

Москва, 2 апреля. Продуктовая корзина обойдется россиянину, соблюдающему Великий пост, в 2,1 тысячи рублей в неделю.

Накануне начала праздника, который в этом году проходит с 15 марта до 1 мая, уже значительно выросли продажи постных продуктов в Ростове-на-Дону, Москве и Краснодаре, сообщает ТАСС.

В корзину включены растительное мясо (100 г), фасоль (400-500 г) и геркулес (400 г), сухофрукты (150-250 г) и другие продовольственные товары. Специалисты составили рейтинг городов, где пост соблюдают прилежнее всего, тройку лидеров вновь возглавили Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, хуже всего справляются в Санкт-Петербурге. Но во всех без исключения городах-миллионниках уже снизились продажи мяса, сладостей и яиц, которые нельзя употреблять согласно предписанию.

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