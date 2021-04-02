Австралийский врач рассказал о побочных эффектах от вакцины Pfizer

Канберра, 2 апреля. Врач отделения неотложной помощи больницы в Канберре (Австралия) Дэвид Колдикотт рассказал о побочных эффектах от второго прививки вакцины от коронавируса Pfizer.

Колдикотт был одним из первых австралийцев, которые получили вакцину в рамках государственной фазы 1а. Врач отметил, что реакция на укол Pfizer оказалась самой «энергичной» из тех, которые он когда-либо испытывал.

Первую дозу вакцины Pfizer Калдикотт получил в феврале. Тогда побочных эффектов он не ощутил.

«У меня немного болела рука в течение нескольких дней после этого, что является обычным явлением для многих уколов», — цитирует врача Daily Mail.

Через три недели, 19 марта, он получил вторую дозу вакцины. Уже к ночи Калдикотт начал испытывать побочные эффекты, у него возникло общее чувство дискомфорта. К следующему утру мужчина был настолько измучен, что был вынужден отказаться от планов на выходные.

«У меня не было температуры, у некоторых она бывает, но я чувствовал жажду, усталость и легкую тошноту», — отметил врач.

После выходных неприятные эффекты прошли. Калдикотт был удивлен такой сильной реакции и решил поинтересоваться, о побочных эффектах у коллег.

«Как врач скорой помощи, вы не хотите выглядеть слабым. Я был очень рад узнать, что многие из моих коллег чувствовали то же самое… [некоторым] пришлось взять отпуск », — отмтил Калдикотт.

Врач подчеркнул, что несмотря на болезненную реакцию на прививку Pfizer, он готов получить вакцину снова. Калдикотт уточнил, что не испытал никаких побочных эффектов после первых дней плохого самочувствия. Но еще не прошедшим вакцинацию он советует после второй дозы вакцины сделать выходной.

Ранее сообщалось, что случай смерти после вакцинации препаратом компаний Pfizer/BioNTech зафиксирован в Литве. Скончалась пожилая пациентка с кардиостимулятором.