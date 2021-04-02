Die Welt посоветовало Меркель заказать российский «Спутник V» в обход ЕС

Москва, 2 апреля. Немецкая газета Die Welt считает, что власти Германии не должны отдавать Европейскому союзу инициативу по заказу российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Эффективность вакцины от компании AstraZeneca вызвала у немцев массу сомнений. Берлин может рассчитывать на поставки препаратов Biontech/Pfizer, «Спутника V» и Johnson & Johnson, чтобы удовлетворить запрос на вакцинацию населения.

Журналист издания Николаус Долль считает, что немецкий канцлер Ангела Меркель ни в коем случае не должна перекладывать ответственность касательно решения вопроса о российской вакцине на Брюссель. Канцлер настроена на сотрудничество с Россией, поскольку российский препарат поможет устранить пробелы в прививочном процессе, частично компенсировав недостаток поставок от AstraZeneca. Поэтому Берлину стоит сделать заказ в обход ЕС.

«Чтобы сотрудничество по «Спутнику V» не обернулось провалом, Меркель следует действовать вместе с Европой, но ни в коем случае не соглашаться на европейский «коллективный заказ». К чему это ведет, мы уже увидели. Кроме того, недопустимы политически мотивированные и потому краткосрочные временные планы», — посоветовал журналист.

Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина против коронавируса нового типа. Многие страны уже обратились к Москве с желанием приобрести препарат.