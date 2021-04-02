Трамп присоединился к социальной платформе Campaign Nucleus

Вашингтон, 2 апреля. Социальная сеть Campaign Nucleus была создана бывшим советником предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа Брэдом Парскейлом в 2016 году.

Телеканал Fox News сообщил, что таким образом, Трамп сможет общаться со своими сторонниками и средствами массовой информации, а также доносить свои мысли до пользователей Сети. Ранее его аккаунты в Twitter, Facebook и прочих соцсетях был заблокированы из-за слов о беспорядках в Капитолии, которые произошли 6 января 2021 года.

Трамп продолжает активно поддерживать прямой контакт со своими избирателями. Недавно стало известно, что он создал личный сайт, на котором американцы смогут пообщаться с ним и его женой Меланией, а также пригласить их на какие-либо мероприятия.