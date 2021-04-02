Депутат Рады возложил вину за разрушение украинской энергетики на РФ

Киев, 2 апреля. Россия разрушает украинскую энергетическую систему, продавая электричество по заниженным ценам, заявил председатель Независимого профсоюза горняков, депутат Рады Михаил Волынец.

По мнению парламентария, из-за действий России якобы происходит остановка украинских ТЭЦ и уничтожение шахт.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», — заявил Волынец в эфире телеканала «Рада».

Депутат призвал отказаться от поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии, так как у Украины есть собственные «серьезные мощности».

Волынец добавил, что белорусская электроэнергия, по сути, является российской. По его словам, поэтому президент Литвы Гитанас Науседа призывает Верховную рады Украины и украинскую исполнительную власть прекратить закупки электроэнергии из Белоруссии.

Ранее глава украинского Минэнерго Юрий Витренко заявил, что Украина собирается свернуть энергетическое сотрудничество с Россией и Белоруссией Киев, по его словам, не должен медлить с отсоединением от объединенной энергосистемы с Россией и Белоруссией.