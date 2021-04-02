«Чуть в штаны не наложили»: истребитель над трассой испугал водителей в Приморье

Владивосток, 2 апреля. Идущий на посадку истребитель напугал автомобилистов на приморской трассе.

Случай произошел недалеко от поселка Углового. Один из водителей поделился историей в Сети. Поток направлялся во Владивосток, когда над крышами машин пронесся истребитель, идущий на посадку.

Камера видеорегистратора записала происходящее на видео. Самолет, на самом деле, невероятно низко пролетел над дорогой. Кажется, что он буквально готов был задеть автомобили.

«Едешь себе спокойно, а тут такое. Мы чуть в штаны не наложили», — поделился очевидец.

Пользователи Сети написали, что подобные истории происходят нередко. Приморцы предположили, что за рулем мог быть водитель из другого региона, который не в курсе таких маневров со стороны военных летчиков.

Ранее интернет-пользователей впечатлил вышедший к селу под Хабаровском тигр. Его в своем Instagram опубликовал зоолог, научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин.