Ирина Шейк пришла на день рождения дочери в костюме с глубоким декольте

Нью-Йорк, 2 апреля. Знаменитая манекенщица Ирина Шейк показала кадры с вечеринки в честь дня рождения ее дочери от голливудского актера Брэдли Купера. Звезда разместила снимки в Instagram.

Топ-модель выбрала для праздника белоснежный брючный костюм. На ней были брюки, пиджак и кофта с экстремально глубоким декольте, из-под которой виднелся бюстгальтер. Из аксессуаров знаменитость выбрала диадему и цепочку с подвеской.

Помещение для вечеринки было усыпано декором в розовых тонах. Было множество воздушных шаров.

Организацией вечеринки в одном из нью-йоркских кафе занималось российское ивент-агентство. По словам основательницы организации, пару лет назад она мечтала устроить праздник для Шейк. Теперь ей выпала возможность, поскольку компания славится безупречной репутацией и имеет массу положительных отзывов от именитых клиентов.

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались с 2015 года. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея. Через четыре года после начала отношений пара решила разойтись. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные поддерживают теплые отношения.