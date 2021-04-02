Доктор Комаровский предостерег россиян от обезвоживания

Москва, 2 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил признаки дефицита жидкости в организме человека.

Об обезвоживании организма могут говорить сухость кожи и слизистых, жажда, редкое мочеиспускание, насыщенный цвет мочи, низкий эффект от жаропонижающих препаратов и плач без слез. Об этом врач написал в Instagram.

Ранее доктор Комаровский поделился способом избавления от кашля после COVID-19. Некоторые переболевшие COVID-19 жалуются на навязчивый кашель. «Волшебных» таблеток от недомогания после COVID-19, по словам доктора, не существует. Комаровский посоветовал больше гулять и правильно питаться.

Комаровский также напомнил, что людям, которые живут в больших городах, необходим профилактический прием витамина D. Наиболее точным способом понять, нуждается ли организм в витамине, можно считать специальный лабораторный тест. Комаровский добавил, что при малейшем сомнении в необходимости теста — его нужно делать.