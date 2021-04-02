Гинцбург рассказал о новом способе модернизировать вакцину за два дня

Москва, 2 апреля. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изобрел способ обновлять вакцину от коронавируса за два дня.

Такая технология создана на случай, если вирус будет мутировать. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург РИА Новости.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор...», — заявил Гинцбург.

Однако теперь нужно понять, будут ли требовать новые вакцины прохождения фаз испытаний. Сейчас этот вопрос обсуждается. В мире известны случаи, когда допускалось протестировать препарат на небольшом количестве человек. Если новая вакцина покажет свою эффективность в борьбе с новой мутацией вируса, ее сразу же можно будет запускать в массовое производство.

Ранее Гинцбург предсказал новый этап пандемии коронавируса. Коронавирус начнет распространяться на животных после вакцинации человечества, считает директор Центра им. Гамалеи.