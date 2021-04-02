Роспотребнадзор рассказал, когда ждать окончания пандемии в худшем случае

Москва, 2 апреля. Пандемия закончится через полгода при самом оптимистичном варианте развития событий.

При самом худшем варианте развития событий пандемия останется с человечеством еще на год, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются», — пояснила специалист.

При этом Пшеничная напомнила, что то, каким путем пройдет жизненный цикл пандемии, целиком зависит от соблюдения эпидемиологических мер и требований врачей. Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что к следующему году количество привитых россиян достигнет нескольких миллионов человек. Также специалисты недавно заявили, что пандемия принесла миру несколько значительных изменений в экономическом плане. Они перечислили некоторые особенности новой реальности, которые не пройдут после исчезновения коронавируса.