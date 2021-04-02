Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, есть жертвы

Тайбэй, 2 апреля. Один человек погиб, двое пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство республики.

Авария произошла около 09:00 (04:00 по московскому времени) в туннеле «Дацин» в уезде Хуаялянь. Состав насчитывал восемь вагонов, вмещающих 350 пассажиров.

С рельсов сошли второй и третий вагон. В результате аварии скончался один человек, двое получили травмы.

Из первых трех вагонов освободили 60 человек, однако четвертый и пятый вагоны получили сильные повреждения. Спасательная операция продолжается.

По данным агентства, «на месте аварии много людей без признаков жизни».

В конце марта 32 человека погибли при столкновении двух поездов в Египте. По меньшей мере 66 человек пострадали. Авария произошла в южном районе страны.