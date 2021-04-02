Россиянам рассказали о полезных приложениях для заработка в интернете

Москва, 2 апреля. Многие сервисы в интернете предлагают легальный заработок для пользователей, который может достигать 100 тыс. рублей в месяц, заявил эксперт Наиль Шарипов.

В качестве примера специалист привел приложения Kwork, Workzilla, UpWork и fl.ru. У них есть множество аналогов, которые легко найти в поиске, пояснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

«Большая проблема состоит в том, что там очень сложно найти дисциплинированного исполнителя», — отметил Шарипов.

Понадобится время, чтобы проявить себя как ответственного специалиста, чтобы заказчики оставили множество положительных отзывов и оценок, а уровень исполнителя вырос и стал привлекательным для более крупных работодателей.

Начинающий специалист на таких сервисах может зарабатывать от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Позже можно рассчитывать на суммы до 100 тыс. рублей. Узкие специалисты в сфере IT могут зарабатывать и больше, подытожил эксперт.

Пользователей смартфонов ранее предупредили о местах, где нельзя пользоваться гаджетами. Нарушение может привести к смертельной опасности.