ВМС Польши отвергли обвинения в повышенной активности около «СП-2»

Варшава, 2 апреля. ВМС Польши отвергли обвинения в провокационных действиях и повышенной активности у места строительства газопровода «Северный поток — 2».

Обвинения ранее выдвинула компания-оператор строительства газопровода «Северный поток —2» — Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом», — заявили в ВМС.

Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин недавно сообщил, что действия зарубежных военных кораблей и самолетов не только носят провокативный характер, но и могут привести к повреждению трубопровода и приостановке строительства. Он напомнил, что на территорию прокладки газопровода запрещено заходить судам.

Известно, что в Польше сложилось неоднозначное отношение к проекту. В то время как правительство опасается оказаться причастным к реализации российского трубопровода, многие поляки поддерживают строительство, согласно данным польских СМИ.