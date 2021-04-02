Беспилотник для борьбы с подводными лодками создадут в России

Москва, 2 апреля. Минобороны РФ работает над проектом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и его системы управления для борьбы с подводными лодками, заявили в оборонном ведомстве.

В перспективе для борьбы с подводными лодками планируется использовать оснащенные средствами обнаружения и противолодочным оружием тяжелые беспилотники. Искать противника смогут несколько объединенных в единую сеть аппаратов.

Запускать дроны можно будет с кораблей или наземных аэродромов. Управлять ими планируют с корабельных и воздушных командных пунктов, с активным использованием элементов искусственного интеллекта. БПЛА смогут поражать цели самостоятельно или наводить удары противолодочного оружия, уточнил источник газеты «Известия» в Минобороны РФ.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что шлем с элементами дополненной реальности для пилотов истребителя пятого поколения Су-57 испытывают в России. Летчики получат возможность видеть закабинное пространство при выполнении маневров, ночью и в сложных метеоусловиях.