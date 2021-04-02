Десятки случаев тромбозов после вакцины AstraZeneca выявлены в Британии

Лондон, 2 апреля. Число выявленных после вакцинации препаратом AstraZeneca случаев тромбоза выросло в Великобритании до 30.

«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов», — сообщило в четверг, 1 апреля, британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В докладе отмечается, что похожие сообщения о вакцине Pfizer-BioNTech не поступали. Тем не менее регулятор подчеркнул, что по-прежнему преимущества препаратов против коронавируса перевешивают возможные риски.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг вакцины англо-шведской компании AstraZeneca ударила по Германии. Но изменения в рекомендациях немецкого регулятора говорят о прозрачности наблюдений.