Лишившаяся из-за экс-мужа-тирана рук Грачева сообщила о беременности

Москва, 2 апреля. Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил руки, сообщила о своей беременности. Радостной новостью она поделились на своей странице в Instagram.

За день до объявления об интересном положении Грачева предложила подписчиками угадать, что из трех вариантов — беременность, новый ведущий в программе «Близкие люди» и день рождения супруга — розыгрыш. В комментариях интернет-пользователи стали гадать, что же на самом деле является вымыслом.

На следующий день Грачева объявила, что у ее супруга, правда, день рождения, и они ждут ребенка.

«Ну и на десерт, остается новость про беременность, и она настоящая. В ближайшем будущем нас станет на +1 больше», — написала девушка на своей странице в соцсети.

Она выразила надежду, что интернет-пользователи искренне порадуются за ее семью. В комментариях поклонники поздравили Грачеву с радостным событием и пожелали легкой беременности.

Маргарита Грачева вышла замуж во второй раз в сентябре 2019 года. Максим познакомился с Маргаритой в соцсети «ВКонтакте».

Страшная трагедия произошла в жизни Грачевой в конце 2017 года. Ее бывший супруг-тиран отвез ее в лес и там отрубил ей руки. После чего отвез ее в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.