Пашаев назвал Эдварда Била моральным уродом

Москва, 2 апреля. Российский адвокат Эльман Пашаев опроверг утверждение, что он планирует защищать блогера Эдварда Била в суде по делу о ДТП. Юрист назвал пранкера моральным уродом.

Правозащитник дал интервью журналисту Сергею Карнаухову для YouTube-канала «Соловьев LIVE». В ходе беседы блогер поинтересовался у Эльмана, действительно ли он готов защищать Била. Если это так, то как он собирается это делать, поскольку ситуация с Эдвардом отличается от той, в которой оказался актер Михаил Ефремов.

«Поверьте, это моральный урод. Я по-другому это не назову. Эти люди ради хайпа, ради рекламы идут на все. Вот в чем проблема», — поделился мнением адвокат.

Он добавил, что в данном случае он не станет представлять интересы виновника ДТП. Это были лишь слухи, а сам Пашаев даже не знал, кто такой Эдвард Бил.

«Если вам кто-то говорит, что я собрался его защищать, то это не соответствует действительности. Я не знал, кто он такой. Увидев такие вещи, даже если бы у меня было желание, если бы я его знал... Вы поймите, это реально моральный урод», — подчеркнул Пашаев.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей публицист Евгений Понасенков назвал Эдварда Била «обнаглевшим животным». Историк посетовал, что наше время предоставляет «бездельникам и придуркам» возможность прославиться.