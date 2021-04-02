Пожарные тушат кардиоцентр в Благовещенске

Благовещенск, 2 апреля. Более 30 пожарных тушат горящее здание кардиоцентра в Благовещенске, информирует региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра поступило утром в пятницу по местному времени. На место возгорания на улице Горького были направлены расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

Всего задействованы в ликвидации огня 35 человек и 11 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуированы персонал и пациенты.

«Сформированы звенья газодымозащитной службы, ведется разведка, развернут штаб пожаротушения. К месту направлены автомобили скорой помощи», — сообщили в ведомстве

Накануне стало известно, что обучение поисковиков-добровольцев возобновилось в Благовещенске. Добровольцев учат первой медицинской помощи, работе с рациями и ориентированию на местности.