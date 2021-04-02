Глава утонувшей семьи в Приморье 20 дней жил у реки

Владивосток, 2 апреля. Следователи Приморья обнаружили тело главы утонувшей семьи спустя три недели после гибели матери и детей.

Трагедия произошла в Надеждинском районе 8 марта. Во время рыбалки на автомобиле вечером семья перестала выходить на связь. Организованных поиски сначала обнаружили тело женщины у полыньи, позднее был найден автомобиль с тремя детьми, ушедший под воду, сообщают «Вести.ru».

Через три недели, 29 марта следователи нашли тело главы семьи. Он находился недалеко от места гибели жены и детей, на берегу реки, рядом с рыбачьим настилом. Экспертиза показала, что мужчина умер за сутки до того, как его нашли. Причиной смерти является потеря сознания от истощения и переохлаждение. На данный момент выясняются подробности последних дней жизни погибшего.

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