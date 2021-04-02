Названы два направления развития лазерного оружия

Москва, 2 апреля. Доктор физико-математических наук, президент Лазерной ассоциации Иван Ковш рассказал о лазерном оружии, которое может поражать технику противника и ее системы управления.

По словам специалиста, в обозримом будущем технологии лазерного оружия будут развиваться в двух направлениях.

«Допустим, дрон летит, а нужно, чтобы он не летал. Можно попасть по нему из пушки, а можно лазерным лучом: либо просто сжечь, но это очень дорогое удовольствие, или же вывести из строя его систему управления», — цитирует Ковша РИА Новости.

Ученый отметил, что лазер может ударить по технике, провоцируя импульс вторичного магнитного излучения, который сжигает системы управления. Такие вооружения уже внедряются ведущими военными державами.

Кроме того, при современном уровне развития науки использование лазера для физического уничтожения целей становится более доступным, отметил ученый. Ковш напомнил, что создать и принять на вооружение 60-киловаттный компактный боевой лазер уже смогли в США. Китай недавно представил штурмовую лазерную винтовку, напомнил ученый, назвав проект «экзотикой».

Ранее сообщалось, что к 2022 году Пентагон планирует получить сравнительно недорогие перехватчики беспилотников. В военном ведомстве США рассматривают возможность использования высокоэнергетических лазеров для поражения беспилотников.