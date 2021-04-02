Диетолог предостерегла россиян от подсчета калорий во время диеты

Москва, 2 апреля. Подсчет калорий может пагубно повлиять на процесс похудения, поскольку организм, лишенный энергии основного обмена, начнет защищаться и снижать обмен веществ.

Также вместо того, чтобы задействовать для расщепления жировую ткань, организм может расщеплять мышечную, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

«Каждый день мы тратим определенное количество калорий просто на поддержание жизненно важных процессов в организме — основной обмен, а он зависит от пола, возраста, массы тела, и обычно составляет от 1000-1500 ккал у женщин до 1400-2000 ккал для мужчин», — добавила специалист.

Все потерянные в результате жесткой голодовки килограммы быстро вернутся, при значительном нарушении обмена веществ вес может стать даже больше, чем раньше. Самочувствие при дефиците калорий тоже может пошатнуться. Такое также наблюдается, когда во время похудения вырабатываются неправильные пищевые привычки, например, игнорирование определенных продуктов или деление еды на «хорошую и плохую», рассказала диетолог.