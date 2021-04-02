Британские супружеские пары поделились секретами счастливого брака

Лондон, 2 апреля. Британские супружеские пары поделились главными секретами, которые они хотели бы знать, прежде чем связывать себя узами брака, сообщает Daily Mail.

Журналисты решили поинтересоваться у пользователей Facebook, какие аспекты отношений были скрыты от них до начала романа. Пост быстро стал вирусным, и британские супружеские пары охотно поделились с изданием секретами счастливого брака.

Одна из респондентов, которая состоит в браке 52 года, посоветовала никогда не принимать отношения как должное и сохранять чувство юмора. Также супружеские пары рекомендовали смотреть документальные фильмы вместе и изучить «язык любви» друг друга, чтобы понимать, как партнер выражает нежные чувства, и не пропустить его намеки.

Многие мужчины и женщины согласились, что в отношениях нагрузка не всегда одинакова.

«Это не 50 на 50, иногда 95 на 5, иногда наоборот, но это взаимообмен», — уточнила одна из участниц исследования.

«Вы должны знать, когда вы нужны партнеру, когда вы нуждаетесь в семье и когда партнер нужен вам. Речь идет о балансе, и уровни поддержки должны это отражать», — подчеркнул состоящий в браке респондент.

Способом решить проблемы в отношениях с Daily Mail Australia поделилась австралийский эксперт по взаимоотношениям Саманта Джейн. Специалист отметила, что партнера важно слушать и понимать.

«Когда говорят «Я тебя слышу », удивительно, как быстро другой человек успокаивается», — объяснила она.

Не менее важно отвечать на то, что говорит партнер, а не допускать эмоциональных реакций. Это будет значить, что партнеры смотрят на проблему с одной точки зрения, уточнил Саманта Джейн.

Ранее психолог Ирина Павлова рассказала, как определить симптомы начала распада семьи. Главный фактор — это изменения в поведении супруга, уточнила она.