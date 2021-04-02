Сразу два Land Cruiser сгорели за ночь на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 2 апреля. Два дорогих японских внедорожника Toyota Land Cruiser сгорели ночью 2 апреля в Петропавловске-Камчатском.

Согласно данным регионального управления МЧС, огонь с первого джипа перебросился на второй. Сейчас специалисты госпожнадзора пытаются выяснить, в чем была причина возгорания.

Сообщение о происшествии поступило в половину третьего часа ночи. Когда спасатели прибыли на место, первый автомобиль уже полностью был в огне. Начинал гореть второй. Ликвидировать возгорание удалось за полчаса. В итоге первый джип выгорел на 70%, второй – почти наполовину.

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