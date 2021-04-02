Корпорация Apple снизила стоимость iPhone 12 Pro на 20%

Москва, 2 апреля. Смартфон iPhone 12 Pro подешевел до 77 090 рублей. При этом базовая версия смартфона iPhone 12 достигла цены в 62 тысячи рублей. Об этом сообщили журналисты Hi-Tech Mail.

Изначальная стоимость флагмана составляла 100 тыс. рублей. Она сохранилась в настоящее время на сайте Apple и в магазинах партнеров компании. Однако исходя из данных каталога проекта, смартфон снизился в стоимости почти на четверть.

«Новые айфоны стоили очень дорого и цена на них снижалась медленно из-за дефицита», — отмечают СМИ.

Спустя четыре месяца с поступления в продажу обновленной версии телефона с операционной системой IOS 12, спрос и предложение на него стабилизировались, что оказало свое влияние на цену гаджета. Модель iPhone 12 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, топовый процессор Apple A14 Bionic, шесть гигабайтов оперативной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера разрешением 12 мегапикселей и лидар.

Ранее стало известно о случаях, в которых небезопасно пользоваться смартфоном. По словам директора факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, не следует применять телефон там, где есть предупреждающие знаки — на автозаправках и медицинских клиниках. Поскольку телефон может стать причиной взрыва или пожара на территории объектов с химическими веществами или хранением топлива.