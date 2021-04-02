Диетолог развеял мифы о «широкой кости»

Москва, 2 апреля. Люди, которые не могут похудеть, часто винят в этом плохой метаболизм или «широкую кость».

Дело не в скорости метаболизма, а в высоком или низком расходе энергии. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург радио Sputnik.

«Еще есть одно понятие — так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход. Бывает, что человек очень часто хочет есть и не может тратить накопленную энергию», — сказал диетолог.

Некоторые люди без проблем могут есть один–два раза в день, выдерживая длительную паузу между приемами пищи. Похудеть легче людям с пластичным метаболизмом, у которых организм легко переключается на расход энергии. Это свойственно, как правило, молодым, мускулистым, психологически открыты и подвижным людям.

«Широкую кость» Гинзбург назвал мифом, так как масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела. При этом многие люди ведутся на цифры, особенно девушки.

«Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто «кость широкая». И это действует как извиняющее обстоятельство», — отметил врач.

Ранее британские врачи назвали максимальный вес для похудения за неделю. Резкая потеря веса может навредить здоровью человека, поэтому в похудении следует придерживаться определенной нормы. Об этом заявили в Национальной службе здравоохранения Англии.