Якутские полицейские «накрыли» подпольное производство контрафактного алкоголя

Якутск, 2 апреля. Подпольное производство контрафактной алкогольной продукции в одном из микрорайонов Якутска было обнаружено сотрудниками МВД.

Оперативники обнаружили у 43-летней безработной жительницы около 14 тыс. пустых бутылок, 9 тыс. крышек, 8 тыс. этикеток от водочной продукции и поддельные акцизные марки. Также полицейские нашли разные емкости и спиртометр.

«Изъятые предметы и материалы направлены на экспертное исследование», — рассказали в региональном главке МВД.

Против женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемую отправили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Некоторое время назад россияне предложили способы борьбы с продажами фальшивой водки. Сегодня продажа алкогольного фальсификата захлестнула всю Россию, а сами производители не рискуют разбираться с жуликами.