Александра Захарова прокомментировала слухи об отказе выходить на сцену «Ленкома»

Москва, 2 апреля. Актриса Александра Захарова опровергла слова директора «Ленкома» Марка Варшавера, что она отказывается выходить на сцену в некоторых постановках.

Варшавер ранее заявил, что Захарова отказалась исполнять роль Голды в восстановленном спектакле «Поминальная молитва» по одноименной пьесе драматурга, писателя и сценариста Григория Горина. Восстановлением постановки занимался Александр Лазарев.

Варшавер также добавил, что Захарова уже не входит в творческий совет театра, поскольку она якобы настроена против руководства.

«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых была задействована. Это все чьи-то фантазии. Я вообще не хочу по телефону что-то пояснять. Не даю интервью», — прокомментировала новость Захарова в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Ранее на этой неделе Варшавер прокомментировал слухи о назначении Юрия Бутусова новым художественным руководителем театра. По его словам, ему ничего об этом не известно. Новость директор театра назвал «намеренным вбросом», поскольку о назначении Бутусова в «Ленком», «не может быть речи».

Комментируя разговоры о том, что худруком театра может стать Лазарев, вернувший на сцену невероятно успешную «Поминальную молитву», Варшавер отметил, что он прекрасно справился со своей задачей, однако это не было самостоятельной постановкой.